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Нойер мог закончить карьеру в 2018 году

Нойер мог закончить карьеру в 2018 году
16:17 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Немецкий вратарь рассказал о тяжелом периоде травм, когда он мог завязать с футболом.

В интервью Sueddeutsche Zeitung, Мануэль Нойер поделился своими переживаниями об одном из самых сложных периодов в его карьере.

"Если бы я получил еще один рецидив после второй травмы, моя карьера могла закончится".

Вратарь Баварии будучи на пике своей карьеры являлся, пожалуй, лучшим вратарем мира. В четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов 2016/17 против Реала вратарь получил перелом ноги. Восстановиться после травмы голкиперу удалось лишь к началу сезона 2017/18 и отыграв за мюнхенцев 4 матча, в матче Бундеслиги против Майнца Нойер получил рецидив старой травмы и выбыл на 9 месяцев.

Немец вернулся в строй лишь к Чемпионату мира, отыграв все матчи в составе сборной Германии на мундиале. Но старые травмы сказались на качестве игры голкипера. Нойер допускал немало элементарных ошибок.

Но сейчас Нойер доволен состоянием своего здоровья и готов двигаться дальше.

"Теперь я вновь в форме, у меня ничего не болит и я готов играть".

"У меня хорошее самочувствие, я ещё не закончил. Я голоден к новым свершениям и хочу вновь стать лучшим", — подытожил голкипер.

В нынешнем сезоне Бавария не очень удачно стартовала в Бундеслиге, занимая на данный момент вторую строчку после дортмундской Боруссии.

Нойер принял участие в 26 матчах "баварцев" в нынешнем сезоне во всех турнирах, пропустив 24 мяча, а в 11 матчах оставил свои ворота в неприкосновенности.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Мануэль Нойер.
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