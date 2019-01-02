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Сарри рассказал о трансферных целях Челси

Сарри рассказал о трансферных целях Челси
19:02 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Наставник Челси Маурицио Сарри рассказал, кем хочет усилить состав лондонцев.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри поделился мыслями относительно возможного усиления во время трансферного окна.

"Эден Азар может сыграть на позиции центрального нападающего, поэтому нам не нужно усиление этой позиции. Вариант с возвращением Батшуаи или Абрахама нет смысла рассматривать. В последние 2-3 матчах мы увидели, что не только Азар, но и Мората способен закрыть эту позицию. На данный момент Челси не требует еще одного форварда.

Возможно, нам нужен еще один вингер. Сейчас на позициях вингера у меня нет выбора, поскольку травмированы Педро Хадсон-Одой и Лофтус-Чик", – цитирует Сарри Тhe Telegraph.

После 20 туров АПЛ Челси занимает 4-ю строчку турнирной таблицы, имея в активе 43 очка.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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