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Клопп рассказал подробности подготовки Ливерпуля к матчу против Ман Сити

Клопп рассказал подробности подготовки Ливерпуля к матчу против Ман Сити
17:00 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча против Ман Сити.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

«Предстоит очень сложная игра. «Манчестер Сити» – действительно сильная команда с выдающимся тренером.

Мы должны действовать смело и с желанием, как и во всех других матчах. Для меня «Ман Сити» – лучшая команда в мире. Это мое мнение.

Количество очков меняется, но подготовка – нет.

Когда я вижу людей на улицах, они живут нормальной жизнью. Нравится ли им игра парней? Конечно. Но неуважительно думать, что наши фанаты уже празднуют.

Результаты и игра «Ливерпуля» вселяют уверенность. У нас есть результаты и игра. У наших футболистов есть класс.

Если бы «Ливерпуль» отставал на 10 очков позади, сказал бы я, что мы не можем их догнать? Конечно же нет.

Только 3 января. Предстоит очень важная игра – своего рода матч на 6 очков. Это мотивация для соперника на 100%, и мы должны быть готовы», – сказал Клопп.

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ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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