Скачать
Среда, 02.01.2019
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Свитолина провалила первый матч нового сезона
Свитолина провалила первый матч нового сезона
Первый громкий трансфер 2019 года
Первый громкий трансфер 2019 года
Бокс: расписание боев на январь 2019
Бокс: расписание боев на январь 2019

Реал нашел двух кандидатов на позицию форварда

Реал нашел двух кандидатов на позицию форварда
22:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Травматичность Мариано Диаса заставляет Мадрид выйти на трансферный рынок.

Из-за очередного повреждения форварда Мариано Диаса Реал может зимой подписать звездного нападающего, сообщает AS.

Нападающий вылетел на две недели, что вылилось в интерес Галактикос к капитану Интера Мауро Икарди и бомбардиру Лейпцига Тимо Вернеру.

По информации издания, оба форварда рассматривают вариант со сменой футбольной прописки.

В нынешнем сезоне 22-летний немец забил 14 голов в 22 поединках за РБ Лейпциг. А вот на счету 25-летнего аргентинца 13 мячей в 25 матчах.

На сегодняшний день единственным номинальным нападающим Реала остается Карим Бензема. Мариано вернулся в Королевский клуб летом минувшего года после двух сезонов в Лионе, однако с тех пор забил за Реал только один гол в 13 матчах. Это его третье повреждение в нынешнем сезоне.

Реал после 17 туров занимает 4-е место, имея в активе 29 очков и матч в запасе. Следующую игру бланкос проведут против Вильярреала 3 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола, Мариано Диас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футбол: расписание матчей 2 января
02 Первый громкий трансфер 2019 года
03 Бокс: расписание боев на январь 2019
04 Харлан показала упражнение для идеальной фигуры
05 Вратарь Динамо переходит в Черноморец
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь