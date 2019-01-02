Реал нашел двух кандидатов на позицию форварда

Новости спорта: Травматичность Мариано Диаса заставляет Мадрид выйти на трансферный рынок.

Из-за очередного повреждения форварда Мариано Диаса Реал может зимой подписать звездного нападающего, сообщает AS.

Нападающий вылетел на две недели, что вылилось в интерес Галактикос к капитану Интера Мауро Икарди и бомбардиру Лейпцига Тимо Вернеру.

По информации издания, оба форварда рассматривают вариант со сменой футбольной прописки.

В нынешнем сезоне 22-летний немец забил 14 голов в 22 поединках за РБ Лейпциг. А вот на счету 25-летнего аргентинца 13 мячей в 25 матчах.

На сегодняшний день единственным номинальным нападающим Реала остается Карим Бензема. Мариано вернулся в Королевский клуб летом минувшего года после двух сезонов в Лионе, однако с тех пор забил за Реал только один гол в 13 матчах. Это его третье повреждение в нынешнем сезоне.

Реал после 17 туров занимает 4-е место, имея в активе 29 очков и матч в запасе. Следующую игру бланкос проведут против Вильярреала 3 января.