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Ловрен: Матч с Ман Сити - серьезное испытанием для нас

Ловрен: Матч с Ман Сити - серьезное испытанием для нас
05:54 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Защитник "Ливерпуля" - о поединке против "Манчестер Сити"

Деян Ловрен поделился ожиданиями от завтрашнего матча 21-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»:

«Это «Манчестер Сити», и мы должны уважать эту команду, учитывая их достижения по итогам прошлого сезона. «Горожане» побили рекорд по очкам, а в Премьер-лиге не так просто выигрывать каждый матч и оставаться непобедимыми.

Этот матч станет серьёзным испытанием для нас, но мы к этому готовы. Мы много раз играли с «Манчестер Сити» в прошлом году. Соперник знает нас, мы знаем их. Нас ждёт масштабная игра, за которой будет интересно наблюдать. Посмотрим, кто одержит победу.

«Ливерпулю» необходима уверенность и удача в этом матче. Мы хотим заработать три очка, но знаем, что «Манчестер Сити» — не та команда, которая позволит легко себя обыграть».

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Деян Ловрен.
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