Иньеста: Барселона может выиграть нынешнюю Лигу чемпионов

Новости спорта: Бывший лидер каталонской Барселоны Андрес Иньеста верит в команду.

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий в составе японского клуба «Виссел Кобе», оценил шансы каталонцев на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Думаю, „Барселона“ может выиграть нынешнюю Лигу чемпионов. Команда амбициозна и стремится побеждать во всех соревнованиях. Конечно, случается всякое. „Барселона“ заслуживает больше титулов в Лиге чемпионов, чем имеет. Надеюсь, в нынешнем сезоне им удастся сделать шаг вперёд.

Конечно, у многих других команд есть шанс на победу. В их числе и «Манчестер Сити», и «ПСЖ», и «Ливерпуль». Там играют отличные футболисты, которые тоже хотят побороться за трофей. Но сложность Лиги чемпионов заключается в том, что один неудачный день приводит к незамедлительному вылету из турнира", — приводит слова Иньесты Goal.com.