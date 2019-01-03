Прогноз на матч Манчестер Сити - Ливерпуль от букмекеров

Новости спорта: Букмекеры определили фаворита матча Манчестер Сити – Ливерпуль в рамках 21-го тура АПЛ.

Манчестер Сити 3 января сыграет дома с Ливерпулем в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Гвардиолы с коэффициентом 2,05, а на "красных" – 3,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,9.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Сити можно поставить с коэффициентом 2,05, а на победу Ливерпуля – 3,4.

Отметим, встреча 21-го тура АПЛ Манчестер Сити – Ливерпуль состоится 3 января на стадионе Этихад. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль после 20-ти туров лидирует в чемпионате Англии, имея в своем активе 54 очка. Клуб из Манчестера, в свою очередь, идет на третьем месте с 47 пунктами – "горожане" отстают от Тоттенхэма на один балл, однако имеют в запасе одну игру. Многие эксперты склоняются к мнению, что данное противостояние можно с уверенностью считать битвой за чемпионский титул.