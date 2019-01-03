Игрок Шахтера - претендент в символическую сборную года по версии France Football

Новости спорта: Игрок донецкого Шахтера Исмаили попал в список лучших левых защитников года.

После вручения Золотого мяча, France Football принялся составлять символическую сборную 2018 года.

На позицию левого защитника претендуют сразу 10 игроков, среди которых "горняк" Исмаили.

France Football дал следующую характеристику игроку Шахтера: "Бразилец — одна из восходящих звезд на данной позиции. В сборной Бразилии его конкурент Марсело, а Шахтер вылетел из Лиги Чемпионов".

Конкурентами Исмаили в данной номинации являются:

Давид Алаба (Бавария, сб. Австрии)

Алекс Сандро (Ювентус, сб. Бразилии)

Маркос Алонсо (Челси, сб. Испании)

Лукас Эрнандес (Атлетико Мадрид, сб. Франции)

Хорди Альба (Барселона, сб. Испании)

Александр Коларов (Рома, сб. Сербии)

Марсело (Реал Мадрид, сб. Бразилии)

Ферлан Менди (Лион, сб. Франции)

Эндрю Робертсон (Ливерпуль, сб. Шотландии)

Исмаили сыграл в 23 матчах "горняков" в этом сезоне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач. Его Шахтер лидирует в УПЛ, но в Лиге чемпионов команда заняла третью строчку и отправилась в Лигу Европы, где встретится с франкфуртским Айнтрахтом в 1/16 финала.