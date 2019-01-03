Роналдо: У меня не хватило бы денег, чтобы купить Интер

Новости спорта: Легендарный Роналдо объяснил, почему приобрел Вальядолид, а не Интер.

В прошлом году экс-форвард сборной Бразилии, ПСВ, Барселоны, Интера, Реала и Милана Роналдо стал владельцем клуба Примеры – Вальядолида. В беседе с журналистом Sky Зубастик объяснил, почему он не приобрел Интер.

"Интер занимает особое место в моем сердце, но у меня попросту не хватило бы денег, чтобы его купить, — сказал Роналдо. – Именно поэтому я даже не задумывался всерьез о возможности этой сделки. Я очень рад, что "нерадзурри" находятся на подъеме. Думаю, совсем скоро команда будет приносить своим поклонникам только радость".

В сентябре 2018 года Роналдо приобрел 51% акций Вальядолида за 30 миллионов евро и стал президентом клуба.