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Шахтер может усилиться бразильским вингером

Шахтер может усилиться бразильским вингером
12:50 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Вингер Аль-Айна Кайо может оказаться в чемпионате Украины.

Бразилец Кайо Фернандес, который выступает за Аль-Айн, попал в сферу интересов Шахтера, сообщает Record.

Ранее издание сообщало, что за вингера борются Порту и Бенфика, но "драконы" выбыли из гонки за игрока.

Пауло Фонсека лично заинтересован в трансфере футболиста, который может играть на обеих флангах атаки.

За Аль-Айн Кайо выступает с 2016-го года. В текущем сезоне Кайо провел 16 матчей, в том числе 4 на клубном чемпионате мира, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Сумма трансфера оценивается в 2.5 миллиона евро.

Сообщалось, что Шахтер намерен бороться с Манчестер Сити за игрока Бенфики.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Трансфер, УПЛ, Кайо Фернандес.
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