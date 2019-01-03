Юрген Клопп: Я не хотел бы сейчас знать, чем все закончится

Перед сегодняшним матчем против «Манчестер Сити», тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что получает настоящее наслаждение от нынешнего напряженного сезона.
«Сейчас мы действительно переживаем отличный момент. И, честно говоря, я не хотел бы сейчас знать, чем все закончится. Не хочу знать, что там будет в конце мая».
«Нет желания выяснить, каким будет исход чемпионата. Хочу просто наслаждаться нынешним невероятным сезоном. Перед стартом чемпионата нашей главной целью была квалификация в Лигу чемпионов, но пока все идет намного лучше, чем ожидалось. Посмотрим, к чему мы придем».
«В январе никто точно не думает о чемпионстве», - убежден Клопп.
В случае победы над «Манчестер Сити» «Ливерпуль» увеличит отрыв от конкурента до 10 очков.