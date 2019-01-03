Скачать
Четверг, 03.01.2019
Усик - лучший боксер 2018 года по версии BoxingScene
Усик - лучший боксер 2018 года по версии BoxingScene
Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Брисбене
Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Брисбене
Первый громкий трансфер 2019 года
Первый громкий трансфер 2019 года
Бокс: расписание боев на январь 2019
Бокс: расписание боев на январь 2019

Манчестер Сити - Ливерпуль: где и когда смотреть матч

Манчестер Сити - Ливерпуль: где и когда смотреть матч
15:00 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Сегодня, 3 января, состоится центральный матч 21-го тура АПЛ. Игру в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

Манчестер Сити 3-го января сыграет дома с Ливерпулем в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

Противостояние Манчестер Сити - Ливерпуль покажет в прямом эфире телеканал Футбол 1.

Ливерпуль после 20-ти туров лидирует в чемпионате Англии, имея в своем активе 54 очка. Клуб из Манчестера, в свою очередь, идет на третьем месте с 47 пунктами – "горожане" отстают от Тоттенхэма на один балл, однако имеют в запасе одну игру. Многие эксперты склоняются к мнению, что данное противостояние можно с уверенностью считать битвой за чемпионский титул. 

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Гвардиолы с коэффициентом 2,05, а на "красных" – 3,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,9.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Манчестер Сити - Ливерпуль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик и Ломаченко вошли в топ-10 рейтинга BoxingScene
02 Реал готовит первый зимний трансфер
03 Анатолий Ломаченко номинирован на звание лучшего тренера по версии WBC
04 "Это даже спаррингом не назовешь": Мейвезер - о бое против Насукавы
05 Стивенсон выразил желание пересмотреть последний раунд своего боя с Гвоздиком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь