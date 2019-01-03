Манчестер Сити - Ливерпуль: где и когда смотреть матч

Новости спорта: Сегодня, 3 января, состоится центральный матч 21-го тура АПЛ. Игру в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

Манчестер Сити 3-го января сыграет дома с Ливерпулем в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

Противостояние Манчестер Сити - Ливерпуль покажет в прямом эфире телеканал Футбол 1.

Ливерпуль после 20-ти туров лидирует в чемпионате Англии, имея в своем активе 54 очка. Клуб из Манчестера, в свою очередь, идет на третьем месте с 47 пунктами – "горожане" отстают от Тоттенхэма на один балл, однако имеют в запасе одну игру. Многие эксперты склоняются к мнению, что данное противостояние можно с уверенностью считать битвой за чемпионский титул.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Гвардиолы с коэффициентом 2,05, а на "красных" – 3,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,9.