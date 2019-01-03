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Стало известно, когда Григорчук вернется к работе в Астане

Стало известно, когда Григорчук вернется к работе в Астане
20:49 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Роман Григорчук приступит к своим обязанностям в ФК Астана с 15-го января.

Бывший президент "Астаны" Саян Хамитжанов рассказал, когда главный тренер чемпиона Казахстана Роман Григорчук вернется в команду, сообщает kazfootball.kz.

- Роман Григорчук - главный тренер "Астаны" с 15-го января приступит к своим обязанностям на сборе команды в ОАЭ, Григорий Бабаян остается ассистентом главного тренера. Кто такой Лалатович, я, если честно, даже не знаю. Что касается Курбана Бердыева, то его кандидатура нами никогда не рассматривалась. Зачем нам искать новых рулевых, когда у нас квалифицированные тренеры - Григорчук и Бабаян?

Роман Григорчук еще в августе покинул "Астану" по семейным обстоятельствам. Сезон в качестве исполняющего обязанности главного тренера завершал Григорий Бабаян, финишировал первым вместе с командой в казахстанской Премьер-лиге.

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Футбол, Роман Григорчук, Новости футбола, ФК Астана, Саян Хамитжанов.
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