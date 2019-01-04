Жоржиньо выбрал Челси благодаря маме

Новости спорта: Жоржиньо рассказал, что мог перейти в "Манчестер Сити", однако все-таки оказался в лондонском Челси из-за совета матери.

Полузащитник "Челси" Жоржиньо рассказал, что мог перейти в "Манчестер Сити" прошлым летом, но благодаря влиянию мамы выбрал лондонский клуб.

- Я очень рад, что выбрал переход в "Челси". Что случилось, то случилось, но я доволен, что в итоге оказался в лондонской команде. Моя мама оказала большое влияние на то, чтобы я оказался в этом клубе. Каждое свое решение я обсуждаю с ней. В том числе мы обсуждали и переход в "Челси".

Жоржиньо перешел из итальянского "Наполи" в "Челси" в июле 2018 года. В АПЛ хавбек принял участие в 19 матчах за "Челси" и отметился одним забитым мячом.