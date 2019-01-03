Манчестер Сити - Ливерпуль: слова тренеров перед игрой

Новости спорта: Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп прокомментировали ближайший поединок.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделились мнением касательно ближайшего матча 21-го тура АПЛ МС - Ливерпуль.

"Мне кажется, в прошлом году нам было немного проще сохранять голод по ходу сезона, потому что 80% наших игроков не выигрывали ничего в своей жизни. Так что я знаю, что сейчас чувствуют футболисты "Ливерпуля". После 29 лет без титула Премьер-лиги быть на вершине и идти к победе – я понимаю это. Но в такой ситуации очень нелегко удержать в руках преимущество, я уже говорил об этом игрокам. Именно поэтому в этом сезоне нам особенно важно оказывать давление до самого конца", — цитирует Хосепа Гвардиолу The Telegraph.

"Мне действительно очень нравится Пеп, и я восхищаюсь его работой, он невероятен. Для меня Гвардиола – лучший тренер в мире, и я говорю это не потому, что он назвал нас лучшей командой в Европе или в мире. Просто это так и есть. Он сказал это, потому что к тому моменту мы пропустили всего семь голов и имели серию из девяти сухих матчей. Так что слова Гвардиолы основывались на цифрах", — цитирует Юргена Клоппа Sky Sports.

После 20 проведённых матчей красные, набрав 54 очка, возглавляют таблицу АПЛ, "горожане" (47) — на третьем месте.

Матч "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" состоится сегодня, 3 января, на домашнем стадионе "горожан" "Этихад", начало – в 22:00 по киевскому времени.