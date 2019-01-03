Гвардиола расхвалил защитника Ливерпуля Ван Дейка

Новости спорта: Хосеп Гвардиола считает, что Вирджил Ван Дейк стоит тех денег, которые за него заплатили.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в преддверии матча с Ливерпулем в 21-м туре АПЛ отметил игру Вирджила Ван Дейка в нынешнем сезоне.

"Ван Дейк — исключительный игрок. Сколько бы футболист ни стоил, если у него идет игра, то он стоит своих денег. Когда платишь меньше, но игрок не показывает себя, то трансфер кажется дорогим. Если он может играть каждые три дня без травм и делать это стабильно, он стоит денег, которые за него заплатили", — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

В нынешнем сезоне Ван Дейк сыграл в 26 матчах, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

Матч Ман Сити — Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 3-го декабря.