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Бавария представила канадского вингера

Бавария представила канадского вингера
17:56 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Альфонсо Дэвис официально был представлен в качестве игрока Баварии.

Альфонсо Дэвис тренировался с первой командой Баварии еще с ноября, но бюрократические детали позволили вингеру официально стать игроком команды лишь в новом году.

"Баварцам" данный трансфер обошелся в 13,5 млн долларов, — об этом сообщает Goal.com.

Последним клубом молодого таланта был канадский Ванкувер Уайткэпс, за который он выступал с 2016 года.

За этот период Альфонсо принял участие в 81 матче команды, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Львиная часть матчей проходила в американской МЛС.

Несмотря на юный возраст, канадец так же успел принять участие в 9 матчах национальной сборной, где отметился 3 голами.

Альфонсо Дэвис — канадец либерийского происхождения. Его родители беженцы из Либерии. Когда Альфонсо было пять лет, его семья перебралась в Канаду. Там будущий игрок Баварии и начал свое развитие, в том числе и футбольное.

Канадец сможет принять участие уже в ближайшем матче Баварии против Фортуны, который состоится 13 января.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Альфонсо Дэвис.
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