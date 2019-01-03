Бавария представила канадского вингера

Новости спорта: Альфонсо Дэвис официально был представлен в качестве игрока Баварии.

Альфонсо Дэвис тренировался с первой командой Баварии еще с ноября, но бюрократические детали позволили вингеру официально стать игроком команды лишь в новом году.

"Баварцам" данный трансфер обошелся в 13,5 млн долларов, — об этом сообщает Goal.com.

Последним клубом молодого таланта был канадский Ванкувер Уайткэпс, за который он выступал с 2016 года.

За этот период Альфонсо принял участие в 81 матче команды, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Львиная часть матчей проходила в американской МЛС.

Несмотря на юный возраст, канадец так же успел принять участие в 9 матчах национальной сборной, где отметился 3 голами.

Альфонсо Дэвис — канадец либерийского происхождения. Его родители беженцы из Либерии. Когда Альфонсо было пять лет, его семья перебралась в Канаду. Там будущий игрок Баварии и начал свое развитие, в том числе и футбольное.

Канадец сможет принять участие уже в ближайшем матче Баварии против Фортуны, который состоится 13 января.