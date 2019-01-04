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Вильярреал - Реал 2:2 Видео голов и обзор матча

Вильярреал - Реал 2:2 Видео голов и обзор матча
07:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Подопечные Сантьяго Солари не сумели добыть победу в перенесенном матче 17-го тура.

В 17-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» — 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал».

«Реал» не смог продлить трёхматчевую победную серию. Мадридцы с 30 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» (16) не может победить четыре матча кряду, но выбрался из зоны вылета и поднялся на 17-ю позицию.

Вильярреал — Реал 2:2

Голы: Касорла, 4, 82 — Бензема, 7, Варан, 20

Вильярреал: Асенхо — Лайюн, Гонсалес, Руис, Коста — Фуэго (Тригерос, 82), Касерес (Экамби, 63) — Чуквезе, Форнальс, Касорла — Морено (Бакка, 68)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич (Вальверде, 64), Каземиро, Кроос (Винисиус, 86) — Васкес, Бензема, Бэйл (Иско, 46)

Предупреждения: Гонсалес — Каземиро, Рамос.

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