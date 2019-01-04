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Рибери побаловал себя стейком за 1200 евро (Видео)

Рибери побаловал себя стейком за 1200 евро (Видео)
08:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Звезда Баварии посетил известный ресторан в начале года.

Французский полузащитник Баварии Франк Рибери отправился в Дубай во время отпуска и там побывал в известном ресторане шеф-повара Нусрета Гекче по прозвищу Salt Bae.

Там звезда мюнхенской Баварии побаловал себя стейком за 1200 евро, похваставшись видео в Instagram.

Это стейк, покрытый тонким слоем золота. Это и есть залогом такой высокой цены, ведь фольга с драгоценным металлом стоит целых 1000 евро.

 
 
 
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No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother #SaltBae #fr7 #ELHAMDOULILLAH @nusr_et

Публикация от Franck Ribéry (@franckribery7)

"Нет лучшего способа начать новый год с щепотки соли и визита к турецкому брату", - подписал видео француз.

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, Франк Рибери.
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