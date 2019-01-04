Рибери побаловал себя стейком за 1200 евро (Видео)

Французский полузащитник Баварии Франк Рибери отправился в Дубай во время отпуска и там побывал в известном ресторане шеф-повара Нусрета Гекче по прозвищу Salt Bae.
Там звезда мюнхенской Баварии побаловал себя стейком за 1200 евро, похваставшись видео в Instagram.
Это стейк, покрытый тонким слоем золота. Это и есть залогом такой высокой цены, ведь фольга с драгоценным металлом стоит целых 1000 евро.
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No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother #SaltBae #fr7 #ELHAMDOULILLAH @nusr_et
"Нет лучшего способа начать новый год с щепотки соли и визита к турецкому брату", - подписал видео француз.