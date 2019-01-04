Шахтер сыграет с Партизаном на сборе в Турции

Новости спорта: Матч Шахтера с Партизаном запланирован на 3 февраля.

Донецкий «Шахтер» проведет контрольный матч с «Партизаном» на сборах в турецком Белеке. Об этом сообщает сербский клуб на своей странице в Twitter.

Встреча с командой из Сербии состоится 3 февраля.

Подготовка ко второй части сезона у «Шахтера» пройдет в два этапа: первый с 20 по 26 января, а второй с 29 января по 7 февраля.

За этот период «Шахтер» планирует провести 7 товарищеских встреч: 2 игры на первом сборе, 5 - во время второго.

Одним из соперников донецкого клуба станет датский «Хобро», встреча с которым состоится 25 января. А 26 января «Шахтер» сыграет с «Карабахом».

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» сыграет против «Айнтрахта». Матчи состоятся 14 и 21 февраля.