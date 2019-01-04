Скачать
Пятница, 04.01.2019
Усик: Нужно быть чуть-чуть &quot;больным&quot;, упертым и пахать
Усик: Нужно быть чуть-чуть "больным", упертым и пахать
Роналду - лучший футболист 2018 года по версии Globe Soccer Awards
Роналду - лучший футболист 2018 года по версии Globe Soccer Awards
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
Бокс: расписание боев на январь 2019
Бокс: расписание боев на январь 2019

Шахтер сыграет с Партизаном на сборе в Турции

Шахтер сыграет с Партизаном на сборе в Турции
10:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Матч Шахтера с Партизаном запланирован на 3 февраля.

Донецкий «Шахтер» проведет контрольный матч с «Партизаном» на сборах в турецком Белеке. Об этом сообщает сербский клуб на своей странице в Twitter.

Встреча с командой из Сербии состоится 3 февраля.

Подготовка ко второй части сезона у «Шахтера» пройдет в два этапа: первый с 20 по 26 января, а второй с 29 января по 7 февраля.

За этот период «Шахтер» планирует провести 7 товарищеских встреч: 2 игры на первом сборе, 5 - во время второго.

Одним из соперников донецкого клуба станет датский «Хобро», встреча с которым состоится 25 января. А 26 января «Шахтер» сыграет с «Карабахом».

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» сыграет против «Айнтрахта». Матчи состоятся 14 и 21 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Партизан, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль: события матча
02 "Легкая работа": Уайлдер намерен нокаутировать Бризила за 3 раунда
03 Гол украинца Цыганкова - в числе лучших на групповом этапе Лиги Европы (Видео)
04 Манчестер Сити нанес Ливерпулю первое поражение в текущем сезоне АПЛ
05 Роналду сделает невозможное для победы Ювентуса в Лиге чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь