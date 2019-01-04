Шахтер нашел правого защитника в Фейеноорде

Новости спорта: Донецкий клуб рассматривает возможность приобретения легионера в оборону.

«Шахтер» изучает возможность подписания защитника «Фейеноорда» Джеремаи Сен-Жюста.

22-летний футболист способен сыграть как в центре обороны, так и на правом фланге. Отмечается, что именно как правый защитник Сен-Жюст и интересен «горнякам».

Контракт Сен-Жюста с «Фейеноордом» рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает его трансфер в 5 миллионов евро.

«Шахтер» - не единственный клуб, который проявляет интерес к Сен-Жюсту. В последнее время активно интересуется возможностью подписания этого защитника «Зенит».

За «Фейеноорд» Джеремая Сен-Жюст играет с лета 2017 года, перейдя из «Гронингена». В нынешнем розыгрыше чемпионата Голландии на счету бека 13 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.