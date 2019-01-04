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Фонсека: Я в Шахтере установил много правил

Фонсека: Я в Шахтере установил много правил
11:36 Сегодня Телеграф Football Hub

Новости спорта: Наставник Шахтера Паулу Фонсека рассказал, как заставил игроков ходить в столовую всем вместе.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, какие правила существуют в донецком клубе.

«Когда я пришел в Шахтер, я установил много правил. Их действительно было много. Столько, что мне даже сложно все перечислить.

Например, распорядок. Парни не должны опаздывать, иначе будут платить штраф. Одежда. Мы должны всегда быть во всем одинаковом.

Дисциплина. Нельзя использовать мобильные телефоны в столовой. Парни не могут вставать из-за стола, пока все не поели. Все вместе встают и уходят. Когда мы заходим на обед, то делаем это все вместе. Дисциплина — очень важная составляющая в коллективе. Есть много правил, чтобы все работало», — рассказал Фонсека.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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