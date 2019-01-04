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Бразилец Налдо официально перешел из Шальке в Монако

Бразилец Налдо официально перешел из Шальке в Монако
12:08 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта: Команда Тьерри Анри начала усиление состава.

Бразильский защитник Шальке Налдо перебрался в состав Монако, выступающего в французской Лиге 1, сообщает официальный сайт Монегасков.

Одноклубник Евгения Коноплянки стал первым официальным усилением команды Анри, которая на данный момент находится на предпоследнем месте чемпионата.

Монако намерен провести серьезное усиление зимой в связи с неудовлетворительными результатами команды. Другими возможными приобретениями могут стать Сеск Фабрегас и Мамаду Сако.

Защитник с 2005 года выступал в Бундеслиге, где защищал цвета Вердера и Вольфсбурга. С 2016 года бразилец являлся игроком Шальке, с которым имел контракт до 2020 года.

36-летний Налдо провел во всех турнирах нынешнего сезона за Кобальтовых 13 матчей.

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ФК Шальке 04, Лига 1, ФК Монако, Налдо, Буундеслига.
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