Скачать
Пятница, 04.01.2019
Усик: Нужно быть чуть-чуть &quot;больным&quot;, упертым и пахать
Усик: Нужно быть чуть-чуть "больным", упертым и пахать
Криштиану Роналду встретился с Энтони Джошуа
Криштиану Роналду встретился с Энтони Джошуа
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
Бокс: расписание боев на январь 2019
Бокс: расписание боев на январь 2019

Селезнев близок к переходу в Малагу

Селезнев близок к переходу в Малагу
13:42 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинский форвард уже в ближайшие часы может перебраться в Испанию.

Нападающий «Акхисар Беледиеспор» Евгений Селезнев уже в ближайшие часы может отправиться в Испанию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с «Малагой».

За последние несколько дней испанский и турецкий клубы всерьез продвинулись в переговорном процессе и пока все выглядит таким образом, что сделка вышла на финишную прямую.

Ожидается, что в «Малагу» Селезнев перейдет на правах аренды, срок действия которой будет рассчитан до 30 июня.

Отметим, что «Малагу» ныне возглавляет Хуан Рамон Муньис, который был помощником Хуанде Рамоса в «Днепре» в бытность, когда цвета этой команды защищал Селезнев.

Ранее сообщалось, что переход Селезнева обойдется «Малаге» в 500 тысяч евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Днепр, Сборная Украины, ФК Малага, Евгений Селезнев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль: события матча
02 "Легкая работа": Уайлдер намерен нокаутировать Бризила за 3 раунда
03 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
04 Гол украинца Цыганкова - в числе лучших на групповом этапе Лиги Европы (Видео)
05 Манчестер Сити нанес Ливерпулю первое поражение в текущем сезоне АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь