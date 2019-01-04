Селезнев близок к переходу в Малагу

Новости спорта: Украинский форвард уже в ближайшие часы может перебраться в Испанию.

Нападающий «Акхисар Беледиеспор» Евгений Селезнев уже в ближайшие часы может отправиться в Испанию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с «Малагой».

За последние несколько дней испанский и турецкий клубы всерьез продвинулись в переговорном процессе и пока все выглядит таким образом, что сделка вышла на финишную прямую.

Ожидается, что в «Малагу» Селезнев перейдет на правах аренды, срок действия которой будет рассчитан до 30 июня.

Отметим, что «Малагу» ныне возглавляет Хуан Рамон Муньис, который был помощником Хуанде Рамоса в «Днепре» в бытность, когда цвета этой команды защищал Селезнев.

Ранее сообщалось, что переход Селезнева обойдется «Малаге» в 500 тысяч евро.