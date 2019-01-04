Каннаваро: Только Переход Месси в Наполи может остановить Ювентус в Серии А

Новости спорта: Экс-игрок неаполитанцев рассказал, кто поможет его бывшему клубу стать чемпионом Серии А.

Бывший защитник Наполи и сборной Италии Фабио Каннаваро выразил мнение, что прервать доминирование Ювентуса в чемпионате Италии может только переход звездного нападающего Лионеля Месси из Барселоны в Наполи.

"Я правда думал, что Наполи и Интер смогут прервать гегемонию Ювентуса, но похоже, что бьянконери будут идти вперед, несмотря ни на что. Ювентус прибрел Роналду, когда было необходимо придать команде уверенности, сделать следующий шаг в еврокубках и укрепить ощущение собственной неуязвимости в Серии А.

Единственное, что позволит Наполи забрать титул у Ювентуса, – это покупка Месси", — цитирует Каннаваро Football Italia.

Напомним, после 19 туров Ювентус занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 53 очка. Наполи расположился на второй строчке с 44 баллами.