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Анри, Венгер и Хави - в числе претендентов на поста главного тренера Барселоны

Анри, Венгер и Хави - в числе претендентов на поста главного тренера Барселоны
21:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: "Барселона" начала изучение кандидатов на потенциальную смену нынешнего главного тренера Эрнесто Вальверде.

Ранее наставник каталонцев не исключил, что может покинуть стан сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона, сообщает Marca. 

В шорт-листе каталонского клуба значатся имена следующих специалистов: Тьерри Анри, Арсен Венгер, Лоран Блан, Роберто Мартинес, Хави Эрнандес, Йорди Круифф, Рональд Куман, Франк Де Бур и главный тренер "Бетиса" Кике Сетьен.

Напомним, Вальверде занимает пост главного тренера "Барселоны" с 2017 года. Вместе с командой 54-летний специалист выиграл чемпионат страны, а также Кубок и Суперкубок Испании.

После 17 туров "Барселона" набрала 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры.

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Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Хави, Тьерри Анри, Эрнесто Вальверде, Новости футбола.
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