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Манчестер Сити рискует остаться без Лиги чемпионов

Манчестер Сити рискует остаться без Лиги чемпионов
17:06 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Европейский футбольный союз продолжает расследование, касательно финансовых махинаций "горожан".

Главный следователь УЕФА по финансовым вопросам подтвердил, что Ман Сити может ожидать очень серьезное наказание из-за нарушений финансового фейр-плей:

"Если данная информация подтвердится, у Манчестер Сити могут возникнуть серьезные проблемы. В таком случае мы вынуждены будем исключить клуб из Лиги чемпионов на следующий сезон", — цитирует функционера Der Spiegel.

Сообщается о том что Сити нарушили правила ФФП в 2014 году, потратив 188 млн евро, указывая данную сумму как спонсорскую, тогда как многие источники утверждают, что это деньги владельца клуба Шейха Мансура.

В случае, если "горожан" лишат лицензии на следующий сезон в Лиге чемпионов, их место займет команда, которая будет находится на 5 месте в АПЛ.

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УЕФА, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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