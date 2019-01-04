Александрия пополнилась экс-игроком Днепра

Новости спорта: Валерий Лучкевич перешел в Александрию на правах аренды.

Полузащитник Стандарда Валерий Лучкевич стал игроком Александрии, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Украинский хавбек перешел в Александрию на правах аренды до конца сезона без права последующего выкупа.

Игрок перешел в Стандард из Днепра в январе 2017 года, но за время, проведенное в клубе, так и не стал игроком основы. За это время полузащитник провел за клуб 25 игр и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что украинец может покинуть Стандард зимой.

Лучкевич являлся игроком сборных Украины U-17, U-19 и U-21, за которые провел 30 матчей и забил 5 голов.

22-летний Валерий Лучкевич в нынешнем сезоне не выходил на поле в составе бельгийского клуба.