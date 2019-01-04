Скачать
Пятница, 04.01.2019
Усик: Нужно быть чуть-чуть &quot;больным&quot;, упертым и пахать
Усик: Нужно быть чуть-чуть "больным", упертым и пахать
Криштиану Роналду встретился с Энтони Джошуа
Криштиану Роналду встретился с Энтони Джошуа
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
Бокс: расписание боев на январь 2019
Бокс: расписание боев на январь 2019

Александрия пополнилась экс-игроком Днепра

Александрия пополнилась экс-игроком Днепра
15:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта: Валерий Лучкевич перешел в Александрию на правах аренды.

Полузащитник Стандарда Валерий Лучкевич стал игроком Александрии, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Украинский хавбек перешел в Александрию на правах аренды до конца сезона без права последующего выкупа.

Игрок перешел в Стандард из Днепра в январе 2017 года, но за время, проведенное в клубе, так и не стал игроком основы. За это время полузащитник провел за клуб 25 игр и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что украинец может покинуть Стандард зимой.

Лучкевич являлся игроком сборных Украины U-17, U-19 и U-21, за которые провел 30 матчей и забил 5 голов.

22-летний Валерий Лучкевич в нынешнем сезоне не выходил на поле в составе бельгийского клуба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Днепр, Сборная Украины, ФК Стандарт, Валерий Лучкевич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль: события матча
02 "Легкая работа": Уайлдер намерен нокаутировать Бризила за 3 раунда
03 Свитолина опустится на две позиции, Цуренко установит рекорд в рейтинге WTA
04 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
05 Манчестер Сити нанес Ливерпулю первое поражение в текущем сезоне АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь