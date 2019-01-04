Александрия пополнилась экс-игроком Днепра

Полузащитник Стандарда Валерий Лучкевич стал игроком Александрии, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
Украинский хавбек перешел в Александрию на правах аренды до конца сезона без права последующего выкупа.
Игрок перешел в Стандард из Днепра в январе 2017 года, но за время, проведенное в клубе, так и не стал игроком основы. За это время полузащитник провел за клуб 25 игр и забил 1 гол.
NEWS | Valeriy Luchkevych uitgeleend aan @FCO1948 https://t.co/fymELXIWX9 #RSCL pic.twitter.com/Wgg1idRj65
— Standard de Liège (@Standard_RSCL) 4 января 2019 г.
Ранее сообщалось, что украинец может покинуть Стандард зимой.
Лучкевич являлся игроком сборных Украины U-17, U-19 и U-21, за которые провел 30 матчей и забил 5 голов.
22-летний Валерий Лучкевич в нынешнем сезоне не выходил на поле в составе бельгийского клуба.