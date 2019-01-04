Фонсека рассказал, почему продлил контракт с Шахтером

Новости спорта: Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека в интервью Footballhub рассказал о своей работе.

- Легко ли управлять миллионерами?

- Я не знаю, богатые ли мои игроки. У меня нет доступа к их банковскому счету. Понятно, что изначально это непростой процесс, он связан с тем, как мы на них влияем. Как мы можем заставить их работать и играть. Мы даже участвуем в их личной жизни. Это комплексный процесс, но эта составляющая часть нашего лидерства.

Есть одна вещь, про которую я не забываю, и про которую знают мои игроки. Я никогда не вру своим футболистам, всегда говорю правду. Иногда это бывает сложно и горько, слышать эту правду, иногда я могу быть даже жестким, но это всегда будет правда. Они знают, что со мной лжи не будет. Думаю, они понимают, что это правдивое отношение, тогда они становятся более простыми и открытыми. И слава Богу, у меня чудесные отношения с моими игроками.

- Насколько вы суровый лидер?

- В команде должна быть хорошая атмосфера, и я всегда стараюсь создать позитивный микроклимат. Впрочем, если мне нужно вмешаться жестче, я от этого не отказываюсь. Игроки понимают, когда это произойдет. Думаю, это нормальная составляющая любого тренера. Чтобы футболисты это понимали, нужны требования. Когда что-то идет не так и механизм ломается, нужно привлечь их внимание, и у меня нет с этим никаких проблем.

Почему вы продлили контракт с "Шахтером"?

- Я подписал новый контракт, потому, что почувствовал себя мотивированным. Во-первых, мне нравится быть в Украине и в "Шахтере", я хорошо себя чувствую здесь. У меня появилась возможность продолжать работу, которую начал два года назад.

Я всегда говорил, что оставлю "Шахтер" только ради клуба, в который влюблюсь. Я должен перейти в амбициозный проект. У меня было несколько предложений от хороших европейских клубов, но они меня не мотивировали настолько, чтобы переехать.

Я очень хорошо чувствую себя здесь. Я работаю в большой команде и хочу продолжить тренировать здесь, либо в другом топ-клубе. У меня были предложения из Англии, Китая, Турции, Германии и России. Было сложно, но чтобы сменить клуб должно быть то, что будет гораздо лучше "Шахтера" и не заставит меня даже думать.