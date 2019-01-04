Бэйл получил 22 травмы во время выступлений за Реал

Новости спорта: Валлийский футболист Гарет Бэйл вновь досрочно покинул поле в поединке с "Вильярреалом" (2:2).

29-летний валлийский вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил травму в поединке 17-го тура Примеры против "Вильярреала", который завершился ничьей 2:2.

Бэйл вышел на поле в стартовом составе "Реала", но смог отыграть только один тайм, после чего был заменен на Иско. Сроки возвращения футболиста в строй пока неизвестны.

Гарет Бэйл защищает цвета "Реала" с 2013-го года. Это уже 22-я травма, полученная футболистов во время выступлений за "сливочных". В общей сложности Бэйл пропустил из-за травм как минимум 84 матча.

В текущем сезоне Бэйл провел за "Реал" 23 поединка во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач.