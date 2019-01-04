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Отец Фалькао умер во время теннисного матча

Отец Фалькао умер во время теннисного матча
17:26 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Радамель Гарсия Кинг, отец нападающего "Монако" и сборной Колумбии Радамеля Фалькао, скончался в Колумбии во время теннисного матча.

У 61-летнего мужчины случился сердечный приступ. Мужчину срочно доставили в больницу, однако медики не смогли спасти его жизнь, сообщает Marca.

Радамель Гарсия Кинг был также футболистом, выступал на позиции защитника. Во время игровой карьеры он поиграл в нескольких южноамериканских клубах, а также имел в активе матчи за юниорскую сборную Колумбии. Гарсия Кинг был в составе сборной Колумбии на Олимпийских играх 1980 года, которые прошли в Москве.

Напомним, что в августе 2018 года из-за сердечного приступа в возрасте 55 лет скончался актёр Герберт Кинг, который являлся братом Радамеля Гарсии Кинга и дядей Радамеля Фалькао.

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