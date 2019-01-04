Барселона подпишет защитника Тулузы

Новости спорта: Защитник французской "Тулузы" Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в испанской "Барселоне".

По информации Sport.es, 19-летний французский футболист согласовал с каталонским клубом контракт, который будет рассчитан на четыре года. Тодибо перейдёт в "Барселону" в июне на правах свободного агента после того, как у него истечёт срок действия соглашения с нынешним клубом. Отмечается, что летом игрок проведёт предсезонную подготовку с основным составом "Барселоны".

Тодибо является воспитанником "Тулузы", в основном составе которой он дебютировал в 2018 году. В этом сезоне чемпионата Франции центральный защитник принял участие в 10 матчах (все – в основном составе) и отметился забитым голом.

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