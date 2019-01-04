Мексиканский Дорадос потерял Марадону

Новости спорта: За два дня до начала сезона Дорадос не может найти своего тренера - Диего Марадону.

Диего Марадона, возглавляющий команду второго мексиканского дивизиона Дорадос, не явился к месту работы и не выходит на связь с мексиканцами.

Как сообщает Mundo Deportivo, у руководства клуба нет ни малейшего понятия, где находится сейчас Марадона. Предполагается, что он сейчас в Аргентине, однако в каком именно месте – неизвестно. По фотографиям, опубликованным на Рождество, на которых он изображен со своим сыном в бассейне определить его "геолокацию" не удалось.

Чемпионат-2019 для Дорадос стартует 6 января. В прошлом сезоне Марадона вывел свою команду в плей-офф, но борьбу за путевку в высший дивизион Дорадос проиграли.