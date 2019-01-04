Скачать
Пятница, 04.01.2019
Федерер и Зверев вновь сразятся в финале Кубка Хопмана
Федерер и Зверев вновь сразятся в финале Кубка Хопмана
Криштиану Роналду встретился с Энтони Джошуа
Криштиану Роналду встретился с Энтони Джошуа
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
Бокс: расписание боев на январь 2019
Бокс: расписание боев на январь 2019

Определен лучший футболист Динамо 2018 года по версии болельщиков

Определен лучший футболист Динамо 2018 года по версии болельщиков
20:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Завершилось голосование за лучшего игрока "Динамо" по итогам 2018 года.

Победителем голосования на официальном сайте "Динамо" стал 21-летний вингер Виктор Цыганков, который набрал 62% от общего количества голосов.

Беньямин Вербич набрал 23% голосов и занял второе место в опросе, намного опередив всех остальных номинантов.

Цыганков в течение 2018 года шесть раз становился лучшим игроком месяца по версии болельщиков - в феврале, марте, апреле, сентябре, октябре и декабре.

По итогам других четырех месяцев, в которых проводились опросы, побеждал Вербич - в мае, июле, августе и ноябре.

Напомним, Цыганков попал в сферу интересов "Ромы", но зимой его переход в итальянский клуб маловероятен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Беньямин Вербич, Виктор Цыганков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль: события матча
02 Свитолина опустится на две позиции, Цуренко установит рекорд в рейтинге WTA
03 Криштиану Роналду встретился с Энтони Джошуа
04 "Легкая работа": Уайлдер намерен нокаутировать Бризила за 3 раунда
05 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь