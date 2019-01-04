Определен лучший футболист Динамо 2018 года по версии болельщиков

Победителем голосования на официальном сайте "Динамо" стал 21-летний вингер Виктор Цыганков, который набрал 62% от общего количества голосов.
Беньямин Вербич набрал 23% голосов и занял второе место в опросе, намного опередив всех остальных номинантов.
Цыганков в течение 2018 года шесть раз становился лучшим игроком месяца по версии болельщиков - в феврале, марте, апреле, сентябре, октябре и декабре.
По итогам других четырех месяцев, в которых проводились опросы, побеждал Вербич - в мае, июле, августе и ноябре.
Напомним, Цыганков попал в сферу интересов "Ромы", но зимой его переход в итальянский клуб маловероятен.