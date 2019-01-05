78% бюджета Атлетико идет на зарплаты

Новости спорта: "Атлетико" последние годы удается удерживаться среди топ-команд Европы, однако клубу это дается непросто с финансовой точки зрения.

Мадридцы сумели удержать Антуана Гризманна, ряд других ведущих игроков, а также тренера Диего Симеоне, но президент клуба отметил, что едва ли не весь бюджет уходит на зарплаты футболистов и наставника, что не позволяет быть активными на трансферном рынке.

"На самом деле "Атлетико" вкладывает больше средств, чем реально может позволить, чтобы сохранять в составе всех нужных игроков. У нас подавляющая часть бюджета уходит на зарплаты".

"И я не знаю, сколько еще мы сможем себе это позволить", - сказал Мигель Анхель Жил Марин.

Подчеркивается, что из бюджета в 407 миллионов евро в год на зарплаты игрокам и тренерам уходит 78%.