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78% бюджета Атлетико идет на зарплаты

78% бюджета Атлетико идет на зарплаты
03:20 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: "Атлетико" последние годы удается удерживаться среди топ-команд Европы, однако клубу это дается непросто с финансовой точки зрения.

Мадридцы сумели удержать Антуана Гризманна, ряд других ведущих игроков, а также тренера Диего Симеоне, но президент клуба отметил, что едва ли не весь бюджет уходит на зарплаты футболистов и наставника, что не позволяет быть активными на трансферном рынке.

"На самом деле "Атлетико" вкладывает больше средств, чем реально может позволить, чтобы сохранять в составе всех нужных игроков. У нас подавляющая часть бюджета уходит на зарплаты".

"И я не знаю, сколько еще мы сможем себе это позволить", - сказал Мигель Анхель Жил Марин.

Подчеркивается, что из бюджета в 407 миллионов евро в год на зарплаты игрокам и тренерам уходит 78%.

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ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола.
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