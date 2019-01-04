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Рабьо договорился с "Барселоной": названы условия контракта

Рабьо договорился с &quot;Барселоной&quot;: названы условия контракта
21:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо согласовал условия личного контракта с "Барселоной".

В каталонском клубе француз будет зарабатывать по € 10 млн в год. Соглашение рассчитано на 5 лет, сообщает Paris United.

Рабьо получит от "Барселоны" € 10 млн в качестве подписного бонуса. Ранее Вероника Рабьо, мать и агент хавбека, хотела увеличить размер подъёмных до € 15 млн, однако сине-гранатовые отказались идти на уступки.

В ближайшее время "Барселона" обсудит с "ПСЖ" трансфер Адриена. Если клубы не сумеют договориться, игрок перейдёт в стан действующих чемпионов Испании на правах свободного агента следующим летом.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Рабьо забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 14 встречах.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Адриен Рабьо.
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