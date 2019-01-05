Моуриньо может возглавить клуб, которому отказал Фонсека

Новости спорта: Звездный португальский специалист может вернуться к тренерской деятельности на родине.

Уволенным из английского Манчестер Юнайтед португальским наставником Жозе Моуриньо интересуется лиссабонская Бенфика, утверждает Record.

Сообщается, что в приглашении португальца заинтересовано руководство "орлов". Отметим, что недавно Бенфика отправило в отставку Руя Виторию в связи с неудовлетворительными результатами в текущем сезоне.

Напомним, Жозе работал с МЮ с 2016 года вплоть до декабря 2018-го и завоевал вместе с "красными" три титула. Интересно, что Моуринью уже возглавлял Бенфику в 2000 году, однако проработал там менее полугода, после чего был уволен.

Напомним, что ранее лиссабонский клуб контактировал с тренером донецкого Шахтера Паулу Фонсекой, но тот ответил отказом.