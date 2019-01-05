Милан совершил первый зимний трансфер

Новости спорта: Милан подписал бразильского полузащитника Лукаса Пакету.

Милан официально анонсировал подписание бразильского атакующего полузащитника Фламенго Лукаса Пакеты на клубном сайте.

С бразильцем подписали контракт на 5 лет. Он присоединится к команде 7 января, когда россонери возобновят тренировки.

Ранее сообщалось, что за хавбека, которым интересовалось киевское Динамо, итальянский гранд заплатит 35 миллионов евро.

Пакета дебютировал за Фламенго в 2016 году. В минувшем году он впервые был приглашен в сборную Бразилии, но пока не сыграл за нее ни одного матча.

В сезоне 2018 года он провел за бразильский клуб 56 матчей во всех турнирах, забив 12 голов.

На зимний перерыв в чемпионате Милан ушел на 5-м месте в турнирной таблице Серии А, на очко опережая Рому и так же отставая от Лацио.