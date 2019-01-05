Альбасете с Зозулей не удержал победу над лидером Сегунды

Новости спорта: В центральном поединке 20 тура Сегунды Гранада принимала Альбасете. В матче лидеров чемпионата команды сильнейшего не определили.

В центральном поединке 20 тура Сегунды Гранада принимала Альбасете. В матче лидеров чемпионата команды сильнейшего не определили.

Чемпионат Испании, Сегунда. 20 тур

Гранада – Альбасете – 1:1

Голы: Вико, 76 (пен) – Бела, 63

В матче лидеров второго дивизиона чемпионата Испании Альбасете Романа Зозули открыл счет, однако не удержал победу, пропустив гол с пенальти. Украинский нападающий вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок, но результативными действиями не отметился.

Эта ничья оставила Гранаду лидером чемпионата (39 очков), у Альбасете на балл меньше. Впрочем, Малага, у которой 36 пунктов, еще не сыграла свой матч 20 тура, а потому в случае победы подвинет команду Романа Зозули со второго места.

Стоит отметить невероятную плотность в турнирной таблице Сегунды: 1 и 8 места разделяют всего 9 очков.