Анри хочет подписать для Монако экс-защитника Реала

Новости спорта: Монегаски продолжают усиливать состав.

Монако достиг соглашения о подписании контракта с португальским защитником Пепе, сообщает Gianlucadimarzio.com.

Монегаски находятся в поисках усиления клуба в зимнее трансферное окно и обратили свое внимание на известного португальца, пребывающего в статусе свободного агента.

Пепе начинал сезон в Бешикташе, с которым в декабре расторг контракт. После расторжения договора с турками интерес к знаменитому португальцу проявляли клубы из Азии, Бразилии и английской Премьер-лиги, но главным претендентом был его бывший клуб Порту.

Пепе перешел в Бешикташ в 2017 году. За это время он сыграл 52 матча, отметившись 7 голами и 3 результативными передачами.

Ранее сообщалось о подписании клубом контракта с бразильским защитником Налдо. Также в ближайшее время в Монако перейдет хавбек Челси Сеск Фабрегас.

Монако находится на предпоследнем, 19 месте, в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 13 очков после 18 игр.