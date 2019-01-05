Шахтер - Айнтрахт: стала известна стоимость билетов

14 февраля в Харькове состоится поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Айнтрахт. Желающие поддержать чемпиона Украины на ОСК Металлист смогут приобрести билеты начиная со вторника, 8 января.
С 8 по 13 января приоритетное право покупки билетов будет у владельцев абонементов на домашние матчи Шахтера сезона-2018/2019. С 14 января билеты поступят в свободную продажу.
Стоимость билетов:
Standard: 50, 100, 150, 200, 250 и 350 гривен;
SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 500 гривен;
Club 1936 (снек-меню): 1 500 гривен;
Roof Club (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен;
Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 3 500 гривен;
Sky Box: 4 500 и 6 000 гривен.