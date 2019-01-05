Скачать
Суббота, 05.01.2019
Теннис. Швейцария выиграла Кубок Хопмана
Теннис. Швейцария выиграла Кубок Хопмана
Манчестер Юнайтед прошел Рединг в Кубке Англии
Манчестер Юнайтед прошел Рединг в Кубке Англии
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол после удара с центра поля (Видео)
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол после удара с центра поля (Видео)

Шахтер - Айнтрахт: стала известна стоимость билетов

Шахтер - Айнтрахт: стала известна стоимость билетов
16:56 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Во вторник, 8 января, стартует продажа билетов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Айнтрахтом.

14 февраля в Харькове состоится поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Айнтрахт. Желающие поддержать чемпиона Украины на ОСК Металлист смогут приобрести билеты начиная со вторника, 8 января.

С 8 по 13 января приоритетное право покупки билетов будет у владельцев абонементов на домашние матчи Шахтера сезона-2018/2019. С 14 января билеты поступят в свободную продажу.

Стоимость билетов:

Standard: 50, 100, 150, 200, 250 и 350 гривен;

SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 500 гривен;

Club 1936 (снек-меню): 1 500 гривен;

Roof Club (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 3 500 гривен;

Sky Box: 4 500 и 6 000 гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, Футбол, Новости футбола, ЛЕ, Шахтер - Айнтрахт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легенда бокса Леннокс Льюис назвал самые значимые для себя события 2018 года
02 Вратарь сборной Германии по гандболу пообщался с Владимиром Кличко
03 Динамо – Олимпиакос: стали известны цены билетов на матч Лиги Европы
04 Анри, Венгер и Хави - в числе претендентов на поста главного тренера Барселоны
05 "Находиться там сложно": Усик рассказал о поездке на Донбасс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь