Манчестер Юнайтед прошел Рединг в Кубке Англии

Новости спорта: "Манчестер Юнайтед" одержал победу в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с "Редингом".

Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счётом 2:0.

Автором первого мяча стал полузащитник Хуан Мата, реализовавший пенальти на 22-й минуте. До перерыва преимущество "красных дьяволов" увеличил форвард Ромелу Лукаку. Нападающий Алексис Санчес записал в актив результативную передачу.

"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/16 финала Кубка Англии, "Рединг" покинул турнир.

Манчестер Юнайтед — Рединг 2:0

Голы: Мата, 22 (с пенальти), Лукаку, 45+4.

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Далот, Дармиан, Джонс, Янг — МакТоминей, Фред (Феллаини, 62), Перейра — Мата (Чонг, 61), Лукаку, Санчес (Рашфорд, 64).

Рединг: Яааккола — Йадом, Илори (Алуко, 46), Мур, Ричардс — Келли, Риномота — Харриотт (Мейте, 76), Свифт, МакКлири (Бэрроу, 60) — Лоадер.

Предупреждения: Чонг — Йадом.