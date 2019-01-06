Моуринью отказал Бенфике

Новости спорта: Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался возглавить "Бенфику".

По информации AS, руководство португальского клуба хотело видеть Моуринью на посту наставника "Бенфики" после отставки Руя Витории. Моуринью отклонил предложение и отметил, что возвращение в Португалию не входит в его планы на ближайшее время.

Моуринью возглавил "МЮ" летом 2016 года и за два с половиной года пребывания у руля команды выиграл три трофея. Ранее он работал также в "Порту", "Челси", "Интере" и мадридском "Реале".

После 15 туров нынешнего сезона "Бенфика" занимает четвёртое место в турнирной таблице португальской Примейры, набрав 32 очка. Выше "орлов" располагаются "Брага" (33), "Спортинг" (34) и "Порту" (39).