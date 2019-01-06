Скачать
Воскресенье, 06.01.2019
Теннис. Швейцария выиграла Кубок Хопмана
Теннис. Швейцария выиграла Кубок Хопмана
В Примере был забит самый быстрый гол сезона (Видео)
В Примере был забит самый быстрый гол сезона (Видео)
Леся Цуренко - Каролина Плишкова: где и когда смотреть финал турнира в Брисбене
Леся Цуренко - Каролина Плишкова: где и когда смотреть финал турнира в Брисбене
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол после удара с центра поля (Видео)
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол после удара с центра поля (Видео)

Руководство Марселя перессорилось из-за Балотелли

Руководство Марселя перессорилось из-за Балотелли
06:23 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Марио Балотелли сумел усложнить жизнь клубу, даже не являясь его игроком.

В руководстве французского Марселя возникли серьезные разногласия по поводу возможного подписания нападающего Ниццы Марио Балотелли.

Спортивный директор клуба Андони Субисаррета на собрании правления выступил против заключение контракта с итальянцем. Скептически к этой идее относится и главный тренер Руди Гарсия, который ранее отказался комментировать слухи.

В свою очередь, президент Марселя Жак-Анри Эйро выступил за переход итальянца в клуб и готов стоять на своем до конца. Об этом сообщает L’Equipe.

Напомним, Ницца готова разорвать контракт с Балотелли, который разочаровал тренерский штаб клуба в первой части сезона. В текущем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 10 матчах Лиги 1 и отдал 1 результативный пас.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Марсель, Футбол, Марио Балотелли, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цуренко: Надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы
02 Цуренко - Плишкова: букмекеры дали прогноз на финал в Брисбене
03 Женская сборная Украины по волейболу завоевала путевку на Евро-2019
04 Диллиан Уайт назвал имя следующего соперника Джошуа
05 Годин может покинуть Атлетико
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь