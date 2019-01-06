Руководство Марселя перессорилось из-за Балотелли

Новости спорта: Марио Балотелли сумел усложнить жизнь клубу, даже не являясь его игроком.

В руководстве французского Марселя возникли серьезные разногласия по поводу возможного подписания нападающего Ниццы Марио Балотелли.

Спортивный директор клуба Андони Субисаррета на собрании правления выступил против заключение контракта с итальянцем. Скептически к этой идее относится и главный тренер Руди Гарсия, который ранее отказался комментировать слухи.

В свою очередь, президент Марселя Жак-Анри Эйро выступил за переход итальянца в клуб и готов стоять на своем до конца. Об этом сообщает L’Equipe.

Напомним, Ницца готова разорвать контракт с Балотелли, который разочаровал тренерский штаб клуба в первой части сезона. В текущем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 10 матчах Лиги 1 и отдал 1 результативный пас.