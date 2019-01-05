Скачать
Суббота, 05.01.2019
Теннис. Швейцария выиграла Кубок Хопмана
Теннис. Швейцария выиграла Кубок Хопмана
Манчестер Юнайтед прошел Рединг в Кубке Англии
Манчестер Юнайтед прошел Рединг в Кубке Англии
Женская сборная Украины по волейболу завоевала путевку на Евро-2019
Женская сборная Украины по волейболу завоевала путевку на Евро-2019
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол после удара с центра поля (Видео)
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол после удара с центра поля (Видео)

В Примере был забит самый быстрый гол сезона (Видео)

В Примере был забит самый быстрый гол сезона (Видео)
19:43 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Видео обзор матча 18-го тура Примеры Вальядолид - Райо Вальекано.

В поединке 18-го тура чемпионата Испании Райо Вальекано не без труда удержал минимальную победу над Вальядолидом, однако покинуть зону вылета "вальекас" не смогли.

Единственный мяч был забит на 29-й секунде, и он оказался не только самым быстрым в нынешнем сезоне Ла Лиги, но и победным.

Под занавес матча хозяева могли уйти от поражения, но на 88-й минуте вратарь Райо Димитриевски не позволил Мичелу реализовать пенальти.

Вальядолид - Райо Вальекано 0:1

Гол: Медран, 1.

Вальядолид: Масип, Мойяно (Антонито, 46), Оливас, Мартинес, Калеро, Мичел, Кеко (Верде, 74), Алькарас, Тони (Чоп, 63), Плано, Унал.

Райо Вальекано: Димитриевски, Адвинкула, Амат, Ба, Веласкес, Морено, Медран, Комесанья, Трехо (Альваро Гарсия, 85)), Де Томас (Тито, 90+1), Эмбарба (Бебе, 63).

Предупреждения: Трехо, Эмбарба, Бебе.

На 88-й минуте Мичел не реализовал пенальти (вратарь).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Вальядолид, Новости футбола, Вальядолид - Райо Вальекано.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легенда бокса Леннокс Льюис назвал самые значимые для себя события 2018 года
02 Вратарь сборной Германии по гандболу пообщался с Владимиром Кличко
03 Динамо – Олимпиакос: стали известны цены билетов на матч Лиги Европы
04 Анри, Венгер и Хави - в числе претендентов на поста главного тренера Барселоны
05 "Находиться там сложно": Усик рассказал о поездке на Донбасс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь