В Примере был забит самый быстрый гол сезона (Видео)

Новости спорта: Видео обзор матча 18-го тура Примеры Вальядолид - Райо Вальекано.

В поединке 18-го тура чемпионата Испании Райо Вальекано не без труда удержал минимальную победу над Вальядолидом, однако покинуть зону вылета "вальекас" не смогли.

Единственный мяч был забит на 29-й секунде, и он оказался не только самым быстрым в нынешнем сезоне Ла Лиги, но и победным.

Под занавес матча хозяева могли уйти от поражения, но на 88-й минуте вратарь Райо Димитриевски не позволил Мичелу реализовать пенальти.

Вальядолид - Райо Вальекано 0:1

Гол: Медран, 1.

Вальядолид: Масип, Мойяно (Антонито, 46), Оливас, Мартинес, Калеро, Мичел, Кеко (Верде, 74), Алькарас, Тони (Чоп, 63), Плано, Унал.

Райо Вальекано: Димитриевски, Адвинкула, Амат, Ба, Веласкес, Морено, Медран, Комесанья, Трехо (Альваро Гарсия, 85)), Де Томас (Тито, 90+1), Эмбарба (Бебе, 63).

Предупреждения: Трехо, Эмбарба, Бебе.

На 88-й минуте Мичел не реализовал пенальти (вратарь).