Челси пробился в 1/16 финала Кубка Англии

Новости спорта: В матче 1/32 финала Кубка Англии "Челси" обыграл "Ноттингем Форест" и завоевал путевку в следующий раунд турнира.

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Обслуживал матч арбитр Эндрю Мэдли.

В первом тайме Сеск Фабрегас не реализовал пенальти, но во второй половине победу лондонскому клубу принёс дубль Альваро Мораты, ему дважды ассистировал Каллум Хадсон-Одой. Благодаря победе "Челси" вышел в 1/16 финала турнира.

Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии

"Болтон Уондерерс" — "Уолсолл" — 5:2

"Брентфорд" — "Оксфорд Юнайтед" — 1:0

"Мидлсбро" — "Питерборо Юнайтед" — 5:0

"Астон Вилла" — "Суонси" — 0:3

"Гиллингем" — "Кардифф Сити" — 1:0

"Эвертон" — "Линкольн Сити" — 2:1

"Аккрингтон Стэнли" — "Ипсвич Таун" — 1:0

"Флитвуд Таун" — "Уимблдон" — 2:3

"Дерби" — "Саутгемптон" — 2:2