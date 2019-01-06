Скачать
Воскресенье, 06.01.2019
Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро
Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро
В Примере был забит самый быстрый гол сезона (Видео)
В Примере был забит самый быстрый гол сезона (Видео)
Леся Цуренко - Каролина Плишкова: где и когда смотреть финал турнира в Брисбене
Леся Цуренко - Каролина Плишкова: где и когда смотреть финал турнира в Брисбене
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол после удара с центра поля (Видео)
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол после удара с центра поля (Видео)

Месси может вернуться в сборную Аргентины

Месси может вернуться в сборную Аргентины
08:27 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Форвард Барселоны Лионель Месси может вскоре возобновить выступления в составе сборной Аргентины.

По информации Marca, сборная Аргентины планирует провести товарищеский матч против Венесуэлы в конце марта. Ожидается, что Месси может вернуться в сборную именно в этой встрече.

Сообщается, что сейчас федрация футбола Аргентины ведет переговоры о месте проведения поединка. Рассматриваются стадион Сантьяго Бернабеу и Ванда Метрополитано в Мадриде, а также Камп Ноу в Барселоне.

Напомним, Лионель приостановил свои выступления за "альбиселестес" после вылета национальной команды на Мундиале в России. Тогда сборная Аргентины дошла до 1/8 финала, где проиграла команде Франции.

К слову, Месси – лучший бомбардир в истории своей национальной команды. В его активе 65 голов в 123 матчах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Сборная Аргентины, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цуренко: Надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы
02 Цуренко - Плишкова: букмекеры дали прогноз на финал в Брисбене
03 Леся Цуренко - Каролина Плишкова: где и когда смотреть финал турнира в Брисбене
04 Женская сборная Украины по волейболу завоевала путевку на Евро-2019
05 Майки Гарсия: Ломаченко хочет драться со мной с 2016 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь