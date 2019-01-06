Месси может вернуться в сборную Аргентины

Новости спорта: Форвард Барселоны Лионель Месси может вскоре возобновить выступления в составе сборной Аргентины.

По информации Marca, сборная Аргентины планирует провести товарищеский матч против Венесуэлы в конце марта. Ожидается, что Месси может вернуться в сборную именно в этой встрече.

Сообщается, что сейчас федрация футбола Аргентины ведет переговоры о месте проведения поединка. Рассматриваются стадион Сантьяго Бернабеу и Ванда Метрополитано в Мадриде, а также Камп Ноу в Барселоне.

Напомним, Лионель приостановил свои выступления за "альбиселестес" после вылета национальной команды на Мундиале в России. Тогда сборная Аргентины дошла до 1/8 финала, где проиграла команде Франции.

К слову, Месси – лучший бомбардир в истории своей национальной команды. В его активе 65 голов в 123 матчах.