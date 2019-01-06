Тренер Кардиффа обвинил Ливерпуль в отсутствии порядочности

Новости спорта: Нил Уорнок выразил свое возмущение тем, что Натаниэль Клайн перешел в Борнмут

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок выразил свое возмущение тем, что фланговый защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн перешел в "Борнмут", а не в его команду.

"Я сделал все правильно, и они мне обещали, что Клайн станет нашим игроком на предстоящей неделе. Потом же я вижу по телевизору, что он перешел в "Борнмут". Это просто неуважительно, так не должны поступать", - сказал Уорнок, огорченный еще и тем, что его команда уступила в матче кубка Англии "Джиллингему".

"Меня расстраивает, что ни Натаниэль, ни "Ливерпуль" мне не позвонили и ничего не сказали. Это неуважительно. Я потерял возможность подписать трех футболистов из-за того, что ждал перехода Клайна. Меня это очень возмущает", - сказал Уорнок.