МЮ нужен лидер обороны сборной Греции

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10:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Красные дьяволы хотят купить защитника летом.

Защитник Ромы Костас Манолас может перейти в Манчестер Юнайтед следующим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клуб с Олд Траффорд готов выделить на трансфер 27-летнего футболиста сборной Греции 36 миллионов евро, а также предложит контракт защитнику с зарплатой 6 миллионов в год.

В одном из недавних матчей Ромы скауты МЮ следили за игрой Маноласа.

Рома не может подписать новый контракт с ведущим защитником, срок которого рассчитан до июня 2022 года. Такое обстоятельство может заставить римлян продать футболиста.

В нынешнем сезоне Манолас сыграл за Рому 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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ФК Рома, Футбол, Новости футбола, Костас Манолас.
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