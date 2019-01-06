Динамо интересуется американским форвардом

Новости спорта: Нападающий голландской Фортуны Ситтард Андрия Новакович попал в сферу интересов киевского Динамо.

Динамо заинтересовалось американским форвардом Андрией Новаковичем. Контракт 22-летнего американца принадлежит Редингу, а в Фортуне он выступает на правах аренды. Голландцы также не прочь подписать Новаковича на постоянной основе, сообщает Sport Arena.

Высокий нападающий (рост Новаковича 193 см) в текущем сезоне забил 4 гола в 13 матчах чемпионата, а его команда занимает 9 позицию.

Кроме того, по информации источника, киевляне продолжают вести переговоры по другим форвардам, которыми интересовались раньше, – Ришайро Живковичу, Рашиду Алиу, Вакуну Байо и Франу Солю. К слову, агенты испанского форварда предлагают Динамо приобрести игрока за 5 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось о срыве переговоров по переходу Соля из-за чрезмерных аппетитов Виллема.